Teheran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso, sfidando direttamente le richieste degli Stati Uniti. Il presidente americano ha invitato le nazioni che importano petrolio a inviare navi attraverso il tratto strategico. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno preso di mira l’isola di Kharg nel Golfo Persico, considerata un punto chiave per l’industria petrolifera iraniana.

Teheran alza lo scontro con Usa e alleati, mentre si moltiplicano attacchi, evacuazioni e timori per il petrolio tra Emirati, Iraq e Libano. Arrestati 54 sostenitori di Pahlavi, 11 uccisi Non si ferma la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Presa di mira dagli Stati Uniti l'isola strategica di Kharg, nel Golfo persico, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. Distrutti obiettivi militari ma non le infrastrutture civili: da lì transita il 90% circa di tutto il greggio iraniano. La diplomazia francese ha dichiarato che non esiste "alcun piano francese" per tentare di porre fine alla guerra in Libano tra Israele e il movimento filo-iraniano Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Teheran sfida Trump su Hormuz: "Resta chiuso". Il presidente Usa punge l'Occidente: "Chi riceve petrolio, mandi navi a Hormuz"

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