Occhetto | A Schlein e gli altri dico non c' è niente di semplice La vittoria bisogna sapersela guadagnare

In un intervento recente, un esponente politico ha affermato che la vittoria richiede impegno e non può essere data per scontata. Ha anche commentato sul collegamento tra il voto al referendum e quello alle forze politiche, sostenendo che non sono direttamente sovrapponibili, come invece affermano alcuni partiti del centrosinistra. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute di strategie politiche e di rapporti tra elettorato e questioni referendarie.

«Non credo che il voto al referendum sia immediatamente sovrapponibile a quello sui partiti, come, tra l'altro, sostengono gli stessi partiti del centrosinistra». È quanto sostiene Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano. Schlein difende Meloni in Aula: «Ferma condanna per l'attacco di Trump». Ha fatto bene la segretaria del Pd a prendere le parti della premier? «La Schlein ha condannato l'attacco di Trump contro la decisione del governo italiano, come quella di tutti gli altri governi europei, di non partecipare alla guerra da lui scatenata, senza neanche avvertire gli alleati. La segretaria del Pd ha assunto un giusto atteggiamento istituzionale condannando la volgare ingerenza del Tycoon nella nostra politica estera.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Occhetto: «A Schlein e gli altri dico non c'è niente di semplice. La vittoria bisogna sapersela guadagnare» Notizie correlate Chivu replica a Spalletti: «Non devo rispondere a quello che dicono gli altri, io dico la mia. Bisogna smettere di fare i moralisti»Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. 90esimo compleanno per Achille Occhetto, abbraccio e foto con la segretaria Pd Schlein – Il video(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Festa alla Camera di Commercio di Roma per il 90esimo compleanno di Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Pci.