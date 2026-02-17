Chivu replica a Spalletti | Non devo rispondere a quello che dicono gli altri io dico la mia Bisogna smettere di fare i moralisti

Cristian Chivu ha preso posizione dopo le accuse di Spalletti, affermando che non intende rispondere alle parole degli altri ma solo esprimere il suo punto di vista. Nei giorni scorsi, il difensore dell’Inter ha criticato le polemiche sollevate dalla partita contro la Juventus, sottolineando come la squadra nerazzurra venga spesso bersagliata in modo ingiusto. Chivu ha anche invitato a lasciar perdere i moralismi e a concentrarsi sui fatti sul campo. La squadra sta lavorando duramente per migliorare, nonostante le continue discussioni esterne.

Chivu replica duramente alle critiche dopo le polemiche di Inter-Juve difendendo la squadra e ricordando come la capolista sia sempre il bersaglio. L’eco delle polemiche scaturite dall’inferno di  Inter-Juventus  non si è ancora spenta, ma il calendario impone di voltare pagina e guardare all’Europa. La squadra nerazzurra è atterrata in Norvegia per una trasferta insidiosa contro il  BodøGlimt, avversario capace di mettere in difficoltà chiunque sul proprio campo sintetico e con temperature rigide. Tuttavia, la conferenza stampa della vigilia di  Champions League  si è trasformata inevitabilmente in un’appendice del  Derby d’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

