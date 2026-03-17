Il 13 giugno sarà inaugurata una nuova palestra all’aperto nel parco ‘Paul Harris’. La struttura, pensata per essere inclusiva e accessibile, sarà aperta al pubblico in quella data. L’installazione di questa palestra mira a offrire uno spazio di allenamento aperto a tutti, senza barriere, nel cuore del parco. La cerimonia di apertura è prevista per quella giornata.

C’è la data di inaugurazione per la nuova palestra all’aperto inclusiva e accessibile a tutti che verrà installata nel parco ‘Paul Harris’: il 13 giugno. Ad annunciarlo è stato il presidente del Rotary club di Lugo, Mario Betti. "Il service che quest’anno abbiamo messo in campo è quasi a compimento – ha spiegato –, gli attrezzi sono stati ordinati e il Comune ha accettato la nostra donazione, quando sarà il momento eseguiremo i lavori per l’installazione". Proprio quest’anno ricorre il 60esimo dalla fondazione del Rotary in città. "Per questo abbiamo voluto fare qualcosa in più – ha continuato Betti –, ma la palestra non è l’unico service che abbiamo messo in campo, a questo si aggiungono lo scavo del tredicesimo posso in Benin e la ristrutturazione dell’arco di Santa Maria in Fabriago già inaugurato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palestra inclusiva al parco ‘Harris’. Il taglio del nastro il 13 giugno

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