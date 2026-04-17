Novate Mezzola | negato il permesso di ricerca mineraria in località Ganda Grossa

A luglio del 2025, una società ha richiesto un permesso di ricerca mineraria in località Ganda Grossa, nel comune di Novate Mezzola. L’obiettivo era verificare la presenza di terre rare, come allanite e monazite, e feldspato, materie prime considerate critiche e strategiche. Tuttavia, il permesso richiesto è stato negato, chiudendo di fatto la possibilità di condurre attività di ricerca nella zona.

Nel mese di luglio 2025, la società Novate Mineraria S.r.l. ha presentato un’istanza per l’ottenimento di un permesso di ricerca mineraria finalizzato a verificare la presenza di materie prime critiche e strategiche, in particolare terre rare (REE) quali allanite e monazite, oltre al feldspato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Novate Mezzola, muri del cimitero imbrattati: individuato il responsabileIl sindaco, Fausto Nonini, dichiara: “Siamo soddisfatti che l’impianto di videosorveglianza, recentemente realizzato, si sia rivelato determinante... Una raccolta di contenuti Si parla di: Novate Mezzola: negato il permesso di ricerca mineraria in località Ganda Grossa. Novate Mezzola, il caso: Non sfolliamo i residenti per avere una cava in piùSi è svolta la Conferenza dei servizi: il sindaco Nonini e il geologo hanno ribadito l’opposizione a un nuovo polo estrattivo Novate Mezzola (Sondrio) - Nei giorni scorsi si è svolta la tanto attesa ... ilgiorno.it Bonifica dell’area ex Falck di Novate Mezzola: assolti i proprietariNovate Mezzola (Sondrio) – Gli inquinanti, tra cui il cromo esavalente, permangono nei terreni e nella falda acquifera. Dopo una lunga e tormentata vicenda giudiziaria, a sei anni dalla prima udienza ... ilgiorno.it