Novara consegna la cittadinanza onoraria al reggimento Nizza Cavalleria

Lunedì 20 aprile alle 11 si terrà all'Arengo del Broletto la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al reggimento Nizza Cavalleria. La conferenza prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del corpo militare. La cerimonia si svolgerà in una sala storica del centro cittadino, con la presenza di alcuni invitati e membri delle autorità locali. La decisione di conferire il riconoscimento è stata ufficializzata nelle settimane scorse.

Lunedì 20 aprile alle 11 all'Arengo del Broletto sarà conferita la cittadinanza onoraria al reggimento Nizza Cavalleria. Ha origini nel 1690, fondato dal conte Bonifacio Antonio Solaro di Macello con il nome "Dragoni di Piemonte", noti anche come "Dragons Jaunes" per il colore della prima.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Ramacca, cittadinanza onoraria al 62esimo reggimento di fanteria "Sicilia"Nei giorni scorsi, il sindaco di Ramacca Rosario Gravina, alla presenza dell’amministrazione comunale e degli studenti dell’istituto superiore...