Notifica sullo smartphone poi l’incubo in diretta | ladri svaligiano la villetta in 6 minuti

Una famiglia ha vissuto sei minuti di terrore quando, dopo aver ricevuto una notifica sullo smartphone, una banda di ladri ha svaligiato la loro villetta. I malviventi hanno sfondato una portafinestra, sono entrati nell’abitazione e hanno messo a soqquadro la camera da letto, lasciando dietro di sé danni e un senso di impotenza. L’intera azione si è svolta in poco più di sei minuti.

Sei minuti vissuti con paura, rabbia e impotenza dai proprietari. Tanto è bastato a una banda di ladri per sfondare una portafinestra, entrare in casa e devastare la camera da letto. L’ennesimo colpo nella zona di via Allegri, nel quartiere cittadino di San Polo, nella mattinata di giovedì 16.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Furto nella notte a Ciampino: ladri picchiano e chiudono in una stanza il cane, poi svaligiano la casaBottino con gioielli per oltre 10mila euro e orologi di lusso, maxifurto a Ciampino: i ladri hanno picchiato il cane di famiglia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Notifica sullo smartphone, poi l’incubo in diretta: ladri svaligiano la villetta in 6 minuti - BresciaToday; Nuovo easter egg e altri piccoli affinamenti sui Pixel dalla Beta 4 di Android 17; Telecamera Wi-Fi da interno a 19,99€: la TP-Link Tapo C201 torna al minimo storico; WhatsApp: notifiche real-time per i dispositivi collegati. Notifica sullo smartphone, sicuro che sia reale? Prima di cliccare usa questo trucchetto veloceNotifica inaspettata sullo smartphone, sicuri sia reale? Prima di cliccare usa questo trucchetto: così eviti le truffe. Lo smartphone è ormai uno degli oggetti che fa parte della quotidianità di ... macitynet.it Mi è arrivata la notifica della mobilità ho lavorato 3 anni sul sostegno(preruolo) me ne hanno conteggiato solo uno volevo sapere perché gli altri 2 anni non avevo il titolo Vengono calcolati solo gli anni con il titolo Grazie a chi mi fa capire. facebook