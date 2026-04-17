In alcune zone si riscontrano comportamenti che attirano l’attenzione delle autorità e delle comunità locali, come gruppi di giovani che si dedicano ad attività illegali e religiosi che promuovono pratiche di matrimonio a età molto precoce. Inoltre, ci sono episodi di tensione e microcriminalità che coinvolgono diverse comunità, generando preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Questi sono i fatti riportati nelle cronache recenti, senza interpretazioni o giudizi di valore.

Dite remigrazione, ditelo senza paura. Ditelo forte. Urlatelo in piazza. Re-mi-gra-zio-ne.Non è una parola oscena, non è l’anticamera del razzismo, non nasconde nessun orrore. Anzi: è l’unica speranza per cancellare l’orrore che stiamo vivendo, l’orrore di una civiltà che sta morendo per colpa di un’accoglienza senza regole e senza freni. Re-mi-gra-zione: perché la parola fa così paura? Perché anche la Lega, che l’aveva messa al centro della manifestazione in piazza di sabato 18 aprile, sembra volerla nascondere sotto milioni di altre sacrosante, ma diverse motivazioni? L’Europa, i soldi, i prezzi: tutto giusto. Ma se davvero bisogna essere «senza paura», come dice il claim dell’adunata, allora «senza paura» bisogna dire: basta immigrazione.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non abbiate paura di dirlo: «Remigrazione!»

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