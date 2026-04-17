Il presidente e cofondatore di Netflix, Reed Hastings, lascerà il suo ruolo a giugno, lasciando l'azienda dopo molti anni di leadership. La notizia ha causato un calo nel valore delle azioni della società in Borsa, con gli investitori che hanno reagito alla notizia. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sui motivi della decisione o sui piani futuri di Hastings.

Il presidente e cofondatore di Netflix, Reed Hastings alla scadenza del suo mandato a giugno non si ricandiderà e la sua 'creatura', quotata sul Nasdaq ma negoziata anche a Piazza Affari sul segmento Global Equity Market di Borsa Italiana, sprofonda (-11% a 81,85 euro) nonostante i conti del primo trimestre in decisa crescita e sopra le attese. Il periodo, si legge nella lettera agli azionisti pubblicata nella notte dal gruppo, si è chiuso con ricavi in crescita del 16,2% a 12,25 miliardi di dollari "trainati dalla crescita degli abbonamenti, dall'aumento dei prezzi e dall'incremento dei ricavi pubblicitari"; l' utile operativo è stato pari a 4 miliardi (+18%) e l' utile netto è quasi raddoppiato a 5,28 miliardi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Netflix, Hastings lascia e il titolo sprofonda in Borsa

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