Netflix affonda a Wall Street -11,5% dopo l' annuncio di Hastings

Le azioni di Netflix hanno registrato una perdita dell’11,5% a Wall Street in seguito all’annuncio di Reed Hastings, presidente e cofondatore dell’azienda, che ha comunicato di non voler concorrere nuovamente alla scadenza del suo mandato a giugno. La notizia ha causato reazioni negative tra gli investitori, portando a una significativa discesa del titolo. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni di questa decisione.

Netflix affonda a Wall Street dopo che il presidente e cofondatore Reed Hastings ha annunciato che non si ricandiderà alla scadenza del suo mandato a giugno. I titoli di Netflix perdono l'11,48%.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Leggi anche: Wall Street apre contrastata, Dj -0,11%, Nasdaq +0,54% Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Netflix affonda a Wall Street (-11,5%) dopo l'annuncio di Hastings. Netflix affonda a Wall Street (-11,5%) dopo l'annuncio di HastingsNetflix affonda a Wall Street dopo che il presidente e cofondatore Reed Hastings ha annunciato che non si ricandiderà alla scadenza del suo mandato a giugno. I titoli di Netflix perdono l'11,48%. quotidiano.net Netflix, conti solidi ma outlook sotto attese. Il titolo scivola a Wall StreetLe azioni di Netflix hanno chiuso in netto calo nelle contrattazioni after-hours di ieri, arrivando a perdere l’8,7%, dopo che il gruppo ha diffuso una guidance sul secondo trimestre inferiore alle at ... msn.com