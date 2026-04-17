Netflix affonda a Wall Street -11,5% dopo l' annuncio di Hastings

Le azioni di Netflix hanno perso oltre il 11% a Wall Street dopo la comunicazione del presidente e cofondatore Reed Hastings, che ha annunciato di non voler più candidarsi alla scadenza del suo mandato a giugno. La notizia ha provocato una forte reazione nel mercato finanziario, con gli investitori che hanno mostrato preoccupazione per il futuro della società. La decisione di Hastings rappresenta un cambiamento significativo alla guida dell’azienda.

Netflix affonda a Wall Street dopo che il presidente e cofondatore Reed Hastings ha annunciato che non si ricandiderà alla scadenza del suo mandato a giugno. I titoli di Netflix perdono l'11,48%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Netflix affonda a Wall Street (-11,5%) dopo l'annuncio di Hastings Notizie correlate Leggi anche: Wall Street apre contrastata, Dj -0,11%, Nasdaq +0,54% Approfondimenti e contenuti Si parla di: Netflix affonda a Wall Street (-11,5%) dopo l'annuncio di Hastings. Netflix affonda a Wall Street (-11,5%) dopo l'annuncio di HastingsNetflix affonda a Wall Street dopo che il presidente e cofondatore Reed Hastings ha annunciato che non si ricandiderà alla scadenza del suo mandato a giugno. I titoli di Netflix perdono l'11,48%. quotidiano.net Netflix, conti solidi ma outlook sotto attese. Il titolo scivola a Wall StreetLe azioni di Netflix hanno chiuso in netto calo nelle contrattazioni after-hours di ieri, arrivando a perdere l’8,7%, dopo che il gruppo ha diffuso una guidance sul secondo trimestre inferiore alle at ... msn.com