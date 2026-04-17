NBA | Doncic e Cunningham hanno assegnato l’idoneità ai premi mentre Edwards ha negato nella controversia sulle regole delle 65 partite
Nelle ultime ore, le discussioni sui premi NBA si sono concentrate su Luka Doncic e Cade Cunningham, entrambi giudicati idonei a riceverli. Nel frattempo, Anthony Edwards ha negato di aver infranto le regole relative alle 65 partite stagionali. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre i dettagli ufficiali sono stati condivisi dalle fonti ufficiali della lega.
2026-04-17 20:20:00 Il web non parla d’altro: Sia Luka Doncic che Cade Cunningham potranno beneficiare dei premi dopo una decisione della NBA A Luka Doncic e Cade Cunningham sono state concesse delle esenzioni dalla soglia di ammissibilità di 65 partite della NBA per i premi di fine stagione, dopo che la lega e la National Basketball Players Association hanno concordato che entrambi i giocatori si qualificavano con una clausola di circostanze straordinarie – mentre ad Anthony Edwards è stato negato lo stesso trattamento. Gli sviluppi hanno gettato un rinnovato esame su una regola che ha diviso le opinioni per tutta la stagione, con molti dei...🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: NBA, accolti i ricorsi di Doncic e Cunningham: potranno concorrere ai premi stagionali; Doncic e Cunningham potranno concorrere ai premi individuali: accolto il ricorso; L’NBA cambia la regola delle 65 partite per Doncic e Cunningham; Circostanze straordinarie Doncic e Cunningham eleggibili per i premi.
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