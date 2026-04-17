Nelle ultime ore, le discussioni sui premi NBA si sono concentrate su Luka Doncic e Cade Cunningham, entrambi giudicati idonei a riceverli. Nel frattempo, Anthony Edwards ha negato di aver infranto le regole relative alle 65 partite stagionali. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre i dettagli ufficiali sono stati condivisi dalle fonti ufficiali della lega.

2026-04-17 20:20:00 Il web non parla d’altro: Sia Luka Doncic che Cade Cunningham potranno beneficiare dei premi dopo una decisione della NBA A Luka Doncic e Cade Cunningham sono state concesse delle esenzioni dalla soglia di ammissibilità di 65 partite della NBA per i premi di fine stagione, dopo che la lega e la National Basketball Players Association hanno concordato che entrambi i giocatori si qualificavano con una clausola di circostanze straordinarie – mentre ad Anthony Edwards è stato negato lo stesso trattamento. Gli sviluppi hanno gettato un rinnovato esame su una regola che ha diviso le opinioni per tutta la stagione, con molti dei...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - NBA: Doncic e Cunningham hanno assegnato l’idoneità ai premi mentre Edwards ha negato nella controversia sulle regole delle 65 partite

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: NBA, accolti i ricorsi di Doncic e Cunningham: potranno concorrere ai premi stagionali; Doncic e Cunningham potranno concorrere ai premi individuali: accolto il ricorso; L’NBA cambia la regola delle 65 partite per Doncic e Cunningham; Circostanze straordinarie Doncic e Cunningham eleggibili per i premi.

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