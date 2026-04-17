Natalia Paragoni ha condiviso un messaggio sui social in cui ha raccontato di essere stata in preda al panico per le condizioni della sua bambina. La coppia, composta anche da Andrea Zelletta, aspetta il loro secondo figlio e ha annunciato l’arrivo imminente di una nuova gravidanza. La donna ha espresso la propria preoccupazione e il timore per la salute della piccola, senza fornire dettagli specifici sulla situazione.

Natalia paragoni e Andrea Zelletta a breve diventeranno genitori per la seconda volta e non vedono l'ora di provare questa immensa gioia. Nelle scorse ore l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo sui social e ha rivelato ai suoi seguaci di essersi non poco preoccupata. Il motivo? Le hanno riscontrato un linfonodo ingrossato, ha dovuto fare una biopsia e temeva che potessero esserci complicazioni per la bambina che porta in grembo. Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram l'influencer ha fatto sapere che non è riuscita a dormire per quanto era agitata. Prima di fare la biopsia ha chiesto il parere sia del ginecologo sia del medico che doveva farle la biopsia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Natalia Paragoni preoccupata per la bimba, lo sfogo: “Ero nel panico totale”

Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta annunciano di aspettare il loro secondo figlio

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