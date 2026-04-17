Narni cinghiali a spasso tra tombe e cappelle del cimitero

Narni, cinghiali sono stati avvistati all’interno del cimitero, tra tombe e cappelle. In diverse zone della città, questi animali selvatici si spostano in modo frequente e visibile, tanto che alcune persone li hanno incontrati vicino alle abitazioni o all’interno dei propri giardini e garage. La presenza crescente di cinghiali nelle aree urbane sta attirando l’attenzione di residenti e autorità locali, che monitorano la situazione.

Cinghiali sempre più invadenti. C'è chi se li trova appena fuori dalla porta di casa, chi all'interno del proprio giardino o addirittura in garage. Altri ancora incontrano questi animali mentre vanno a fare delle passeggiate, in pieno giorno, in zone nemmeno troppo periferiche. Non c'è più.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cinghiali a spasso: coprifuoco in centro Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Narni, cinghiali a spasso tra tombe e cappelle del cimitero. Cinghiali a spasso: coprifuoco in centroIl coprifuoco a Fabriano ora lo dettano i cinghiali. L’ultimo avvistamento risale a sabato sera in via Balbo, dove cinque esemplari di taglia imponente sono stati immortalati mentre sfilavano con ... ilrestodelcarlino.it Dalle strisce pedonali alla passeggiata: cinghiali a spasso, ormai a Fabriano praticamente vivono in centroFABRIANO Nuovo avvistamento di cinghiali alle porte del centro. Un residente ha sorpreso un branco di ungulati a piazzale Matteotti. Avevano da poco attraversato il parco della Pisana, dopo aver ... corriereadriatico.it