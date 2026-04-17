Nel match tra Napoli e Lazio, l'allenatore potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione. Si valuta una possibile titolarità per Beukema, Gutierrez e Alisson Santos, mentre Politano, Juan Jesus e Anguissa potrebbero essere esclusi dall'undici iniziale. L'eventuale inserimento di questi giocatori potrebbe influenzare la disposizione della squadra e le scelte di formazione in vista della partita.

Contro la Lazio, Antonio Conte potrebbe cambiare tre interpreti nel suo Napoli: Beukema, Gutierrez e Alisson potrebbero partire titolari, mentre Politano, Juan Jesus e Anguissa rischiano di finire in panchina. Sarà un finale di stagione meno rovente del previsto dopo il pareggio a Parma, ma il tecnico azzurro vuole chiudere la qualificazione in Champions League il prima possibile. Beukema: la chance per riprendersi il posto da titolare. L’ex difensore del Bologna ha convinto negli ultimi minuti contro il Parma e adesso è pronto conquistare una maglia da titolare nel cuore della difesa partenopea. Conte lo schiererebbe al fianco di Buongiorno, relegando Juan Jesus in panchina.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio quanti dubbi per Conte: possibilità per Alisson Santos

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