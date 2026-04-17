Napoli-Lazio | formazioni ufficiali dove vederla tv e streaming orario e classifica Serie A

Domani si gioca la partita tra Napoli e Lazio, con le formazioni ufficiali già annunciate. La gara sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming, con orario stabilito nel pomeriggio. La classifica di Serie A mostra il Napoli in corsa per una rimonta contro l’Inter, mentre la Lazio, reduce dall’ultima sfida contro la Fiorentina, ha ormai pochi obiettivi da raggiungere.

Il Napoli continua ad inseguire un'insperata rimonta sul'Inter. Sul tragitto dei partenopei c'è la Lazio, reduce dalla partita contro la Fiorentina e ormai con poco da chiedere alla stagione. Alcuni dubbi di formazione per entrambe le squadre, con Conte che deve sciogliere alcuni nodi dalla mediana in su e con Sarri alle prese con l'emergenza dei portieri. I campani sono secondi in classifica (a 12 punti dall'Inter capollista), mentre i biancocelesti sono a quota 44 punti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli-Lazio: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie A RIVOLUZIONE FINALE: Juric cambia tutto per salvare la stagione! FM26 Notizie correlate Juventus-Lazio: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica Serie ALa Juventus, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta, si prepara ad una gara tutt'altro che scontata in campionato. Leggi anche: Lazio-Parma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Napoli-Lazio, chance per Alisson dal 1' al Maradona; Serie A, 33esima giornata: le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio; Napoli-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte di Conte e Sarri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata 2025/26Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte di Conte e Sarri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com SERIE A - Napoli-Lazio, ecco le formazioni ufficiali del matchNAPOLI – Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, match valido per la 33esima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Antonio Conte e Maurizio Sarri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongi ... napolimagazine.com VIDEO NM - Napoli-Lazio, l’arrivo del pullman degli azzurri allo Stadio Maradona - facebook.com facebook . @SerieA | Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio x.com