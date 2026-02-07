La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio all’Allianz Stadium, dopo aver perso in Coppa Italia contro l’Atalanta. La squadra di Allegri cerca punti importanti in campionato, mentre i biancocelesti vogliono confermarsi in zona europea. La partita si gioca alle 20.45 e sarà visibile in diretta su TV e streaming. I tifosi si aspettano una sfida intensa, con i bianconeri che cercano di riscattarsi e i capitolini pronti a mettere in difficoltà la difesa juventina.

La Juventus, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta, si prepara ad una gara tutt'altro che scontata in campionato. I bianconeri infatti, in questa 24a giornata di Serie A, hanno in programma la sfida con la Lazio, che arriva da una vittoria in extremis con il Genoa. Spalletti, nonostante il risultato negativo di Bergamo, ha comunque messo in evidenza un gruppo vivo, in grado di creare costanti pericoli. La mancanza di una punta di peso, in grado di concretizzare le innumerevoli occasioni create, potrebbe però, rappresentare un problema in questa seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Juventus-Lazio: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica Serie A

Dopo la batosta in Coppa Italia contro l'Atalanta, la Juventus si appresta a tornare in campo per la sfida contro la Lazio.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A In casa Juventus Yildiz, fresco di rinnovo, è a posto e sarà nella formazione di partenza; in attacco c'è David. Kelly e Conceicao sono in dubbio. Nella Lazio, Romagnoli dal 1'. Davanti la strada scel

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari

