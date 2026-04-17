Napoli-Lazio | Conte deve vincere per tenere aperta la corsa scudetto formazioni e tv

Domenica si gioca il sestultimo turno del campionato di Serie A, con Napoli e Lazio in campo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva. La gara è importante per entrambe le squadre, in particolare per il Napoli, che cerca di mantenere aperta la corsa allo scudetto. Il campionato si avvicina alla conclusione, con ancora molte questioni da risolvere.

Napoli 17 aprile 2026 – Il campionato volge agli sgoccioli, quella di domenica sarà il sestultimo turno di questa annata di Serie A e tanti sono i nodi ancora al pettine da dover sciogliere. Il Napoli, dopo aver faticato nella fase centrale della stagione, è tornato a ruggire e ora sogna una clamorosa rimonta scudetto per confermare il titolo vinto lo scorso anno in volata. Sulla loro strada però non solo nove punti da recuperare sui nerazzurri, ma anche la Lazio, sua avversaria per la giornata numero 33 di Serie A. I biancocelesti vanno a caccia di ritmo e confidenza prima di un importantissima semifinale di ritorno di Coppa Italia, probabilmente ultima chance per qualificarsi in Europa in questa stagione, per la squadra guidata in panchina da Maurizio Sarri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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