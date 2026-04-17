A Napoli, la multa di 6.000 euro comminata ad Antonio Conte in seguito all’incidente con l’arbitro Manganiello durante la partita contro il Como è attualmente sospesa. La decisione definitiva sulla sanzione dipende dall’approvazione della FIGC, che deve ancora fornire il via libera. La vicenda riguarda il procedimento legale aperto dopo l’episodio sul campo e la relativa contestazione disciplinare.

"> NAPOLI – Non è ancora chiusa la vicenda legata al patteggiamento di Antonio Conte dopo l’episodio con l’arbitro Manganiello in Napoli-Como. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico azzurro ha accettato una sanzione da 6mila euro, chiedendo però che la cifra venga devoluta all’Ant, associazione che si occupa di assistenza domiciliare ai malati oncologici. L’accordo, formalizzato già a marzo, prevedeva la conversione della squalifica in una multa. Tuttavia, la procedura si è arenata: la FIGC non ha ancora autorizzato il pagamento diretto all’ente benefico, rallentando di fatto l’iter, come evidenzia il Corriere della Sera.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, caso Conte: multa da 6mila euro bloccata, attesa per il via libera FIGC

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