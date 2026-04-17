Nel Municipio V sono iniziati i lavori di ripristino in via Oreste Salomone e via Pietro Rovetti. Le operazioni hanno causato il blocco del traffico nella zona, interessando le strade coinvolte dai cantieri. Le operazioni di intervento sono state avviate nelle ultime ore e proseguiranno secondo il cronoprogramma previsto. La chiusura delle strade rimarrà in vigore fino al completamento delle attività di riparazione.

Il Municipio V affronta una fase cruciale per la viabilità locale con l’avvio dei lavori di ripristino in via Oreste Salomone, un intervento che coinvolgerà anche via Pietro Rovetti. Le operazioni, programmate per risolvere una criticità emersa circa due anni fa, sono ufficialmente iniziate il 14 aprile dopo un ritardo logistico rispetto alla data del 7 aprile. La voragine in via Oreste Salomone, rimasta transennata e percorribile per le auto durante i mesi passati, richiede ora un intervento strutturale profondo. Secondo quanto comunicato dall’assessora ai Lavori pubblici Lostia, il Dipartimento ha dato il via agli scavi necessari per il riempimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Municipio V: cantieri in via Salomone e Rovetti, traffico bloccato

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