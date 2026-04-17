Muharemovic Juventus | l’Inter alza il pressing ma dall’Inghilterra sono pronti a inserirsi! Tutti gli aggiornamenti

L’Inter sta spingendo per concludere l’acquisto di Muharemovic, mentre la Juventus si sta preparando a trattare. La società nerazzurra ha come obiettivo di finalizzare l’accordo e sta attendendo di ricevere la cifra stabilita. Nel frattempo, dall’Inghilterra si fa avanti un altro club interessato al giocatore, che potrebbe entrare nella corsa all’acquisto. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi attesi nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Muharemovic Juventus, l’Inter è in forte pressing per chiudere l’acquisto e la dirigenza attende di incassare la ricca cifra come previsto. Il frenetico calciomercato Juve entra nel vivo con continui sviluppi estremamente caldi e interessanti. Muharemovic è finito prepotentemente nel mirino dell’ Inter, con i nerazzurri che stanno esercitando un pressing fortemente asfissiante per chiudere velocemente l’operazione. Secondo Fabrizio Romano, l’accordo tra il difensore e il club milanese per il nuovo contratto appare totalmente vicino alla fumata bianca, ma resta da definire l’intesa con il Sassuolo. Le parti si incontreranno molto presto per delineare i dettagli dell’affare e trovare la quadra assolutamente decisiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juventus: l’Inter alza il pressing ma dall’Inghilterra sono pronti a inserirsi! Tutti gli aggiornamenti Notizie correlate Leggi anche: Muharemovic Juventus, la società valuta seriamente il suo ritorno in bianconero. Tutti gli aggiornamenti Celik Juve: nessun accordo con la Roma, bianconeri pronti ad alzare il pressing. Tutti gli aggiornamenti sul terzinodi Redazione JuventusNews24Celik Juve, la dirigenza bianconera fiuta il grande colpo a parametro zero vista la distanza per il prolungamento con il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Inter ha sopravanzato la Juve per Muharemovic: c'è il sì del difensore, una contropartita nell'affare; Inter-Juventus, duello per Muharemovic: il Sassuolo fa il prezzo, i bianconeri hanno un asso nella manica; L’Inter vuole Muharemovic: nella trattativa con il Sassuolo però c’è il nodo Juve; Giocava alla Juventus, ma lo consideravano bambino | Vestirà la maglia dell'Inter: marottata totale per Muharemovic. Romano: Presto l’incontro tra l’Inter e il Sassuolo per Muharemovic. La Juventus…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell’interesse dell’Inter per Tarik Muharemovic, svelando anche qual è la posizione della Juventus: Il tema legato ... tuttojuve.com Inter-Juve, sfida per Muharemovic: Sassuolo fa il prezzoInter e Juventus si sfidano per Muharemovic: accordo vicino con i nerazzurri, ma il Sassuolo fa il prezzo e i bianconeri restano in corsa. europacalcio.it #Muharemovic è sempre più vicino all’#inter. Sul giocatore tanti club inglesi ma l’#inter è in netto vantaggio. Da capire la valutazione che vuole fare il #Sassuolo, visto che il 50% deve andare alla #Juventus. facebook #Bremer #Juventus #Juve #mercato #Spalletti #Kim #Muharemovic GUARDA IL VIDEO x.com