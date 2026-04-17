Muharemovic Juventus | l’Inter alza il pressing ma dall’Inghilterra sono pronti a inserirsi! Tutti gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter sta spingendo per concludere l’acquisto di Muharemovic, mentre la Juventus si sta preparando a trattare. La società nerazzurra ha come obiettivo di finalizzare l’accordo e sta attendendo di ricevere la cifra stabilita. Nel frattempo, dall’Inghilterra si fa avanti un altro club interessato al giocatore, che potrebbe entrare nella corsa all’acquisto. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi attesi nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Muharemovic Juventus, l’Inter è in forte pressing per chiudere l’acquisto e la dirigenza attende di incassare la ricca cifra come previsto. Il frenetico calciomercato Juve entra nel vivo con continui sviluppi  estremamente caldi e interessanti.  Muharemovic  è finito prepotentemente nel mirino dell’ Inter, con i nerazzurri che stanno esercitando un pressing  fortemente asfissiante  per chiudere velocemente l’operazione. Secondo Fabrizio Romano, l’accordo tra il difensore e il club milanese per il nuovo  contratto  appare  totalmente vicino  alla fumata bianca, ma resta da definire l’intesa con il  Sassuolo. Le parti si incontreranno molto presto per delineare i dettagli dell’affare e trovare la quadra  assolutamente decisiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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