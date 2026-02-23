Celik Juve | nessun accordo con la Roma bianconeri pronti ad alzare il pressing Tutti gli aggiornamenti sul terzino

La trattativa tra Celik e la Roma si blocca a causa di divergenze sulle condizioni contrattuali. La Juventus, convinta di poter ottenere il terzino senza spendere, prepara un’offerta forte per convincerlo a scegliere i bianconeri. La strategia della società torinese include un pressing deciso, puntando a superare la concorrenza di altri club. La decisione finale dipende dalla volontà del giocatore, che sta valutando le proposte sul tavolo.

Celik Juve, la dirigenza bianconera fiuta il grande colpo a parametro zero vista la distanza per il prolungamento con il club giallorosso. Il calciomercato della  Juventus  inizia a scaldarsi in vista della prossima stagione sportiva. La  Vecchia Signora  è alla costante ricerca di occasioni favorevoli per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister  Spalletti, rispettando le nuove direttive economiche imposte dalla società. In questo scenario, l’attenzione della dirigenza si è focalizzata su una ghiotta opportunità proveniente direttamente dalla capitale. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto riportato quest’oggi sulle pagine del  Corriere dello Sport,  non c’è alcuna intesa per il rinnovo tra Celik e la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caso Celik, l'agente gela la Juventus: "Nessun accordo con i bianconeri"Zeki Celik è al centro di un acceso scontro tra Roma e Torino, dopo che l'agente ha negato un accordo con la Juventus.

