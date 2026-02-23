Celik Juve | nessun accordo con la Roma bianconeri pronti ad alzare il pressing Tutti gli aggiornamenti sul terzino

La trattativa tra Celik e la Roma si blocca a causa di divergenze sulle condizioni contrattuali. La Juventus, convinta di poter ottenere il terzino senza spendere, prepara un’offerta forte per convincerlo a scegliere i bianconeri. La strategia della società torinese include un pressing deciso, puntando a superare la concorrenza di altri club. La decisione finale dipende dalla volontà del giocatore, che sta valutando le proposte sul tavolo.

Celik Juve, la dirigenza bianconera fiuta il grande colpo a parametro zero vista la distanza per il prolungamento con il club giallorosso. Il calciomercato della Juventus inizia a scaldarsi in vista della prossima stagione sportiva. La Vecchia Signora è alla costante ricerca di occasioni favorevoli per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Spalletti, rispettando le nuove direttive economiche imposte dalla società. In questo scenario, l’attenzione della dirigenza si è focalizzata su una ghiotta opportunità proveniente direttamente dalla capitale. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto riportato quest’oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, non c’è alcuna intesa per il rinnovo tra Celik e la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caso Celik, l’agente gela la Juventus: “Nessun accordo con i bianconeri”Zeki Celik è al centro di un acceso scontro tra Roma e Torino, dopo che l'agente ha negato un accordo con la Juventus.

Leggi anche: Frendrup Juve, quel club di Serie A in fortissimo pressing per il centrocampista del Genoa. Tutti gli aggiornamenti sul danese

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Celik-Juve, l’agente smentisce: Nessun accordo con altri club, pensa solo alla Roma; Celik, l'agente smentisce l'accordo con la Juventus: Voci non accurate. E' concentrato solo sulla Roma; Celik, l’agente spegne le voci: nessun accordo con la Juve, testa solo alla Roma; Calciomercato, Roma su Senesi: occasione a zero, ma la Juve è avanti.

Celik-Juventus, l’agente frena: nessun accordoZeki Celik nel mirino della Juventus, ma l’agente smentisce accordi. La Roma resta in attesa sul rinnovo. Gli aggiornamenti. europacalcio.it

L'agente di Celik smentisce: Nessun accordo con la Juventus, gioca per un club importanteIl procuratore del turco: Il contratto con la Roma scade a fine stagione, ma Zeki nutre grande rispetto per il club ... ilromanista.eu

Celik, niente intesa con la Roma: richiesta eccessiva, la Juve pensa all'affare - facebook.com facebook

#Celik, niente intesa con la #Roma: richiesta eccessiva, la #Juve pensa all'affare x.com