Oltre le nuvole | Beyond the Clouds | sei visite guidate con i curatori

Dal 17 aprile al 20 giugno, presso il centro dedicato all’arte contemporanea e alle altre forme creative, si svolgono sei visite guidate condotte dai curatori dell’esposizione. Il progetto, intitolato Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, è in corso fino al 5 luglio 2026. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e si inserisce in una programmazione multidisciplinare.

In occasione di Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, progetto multidisciplinare in corso fino al 5 luglio 2026, Xnl Piacenza – Centro per l’arte contemporanea, il cinema, il teatro e la musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta dal 17 aprile al 20 giugno un ciclo di sei visite. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Oltre le nuvole - Beyond the Clouds: La mostra-evento aperta per pasqua e pasquetta Le Cinque Giornate di Milano, al via le celebrazioni con mostre, visite guidate e concertiAGI - Dal 18 al 22 marzo Milano celebra il 178° anniversario delle Cinque Giornate, l'insurrezione popolare del marzo 1848 che segnò uno dei momenti... Temi più discussi: Una mostra d’arte, un trittico teatrale e un percorso sonoro: Oltre le Nuvole apre i battenti; Oltre le nuvole: lo spazio dell’immaginazione in un racconto polifonico; Oltre le nuvole. L’impalpabile legame tra l’arte e il cielo; XNL Piacenza svela Oltre le nuvole: un viaggio multidisciplinare tra arte, musica e teatro. Le nuvole e i suoi molteplici significati finiscono al centro di una mostra a PiacenzaFino al 5 luglio 2026 gli spazi di XNL di Piacenza ospitano la mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, a cura di Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Granmarco Romiti ... artribune.com Una mostra d’arte, un trittico teatrale e un percorso sonoro: Oltre le Nuvole apre i battentiCurata da Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti, con la partecipazione del collettivo Storyville, la mostra esplora il tema delle nuvole nella loro dimensione visiva e simbolica, attravers ... ilpiacenza.it Onda TV. . Sequestrati oltre 50 chili di prodotto ittico non tracciato e attrezzi da pesca illegalmente utilizzati - facebook.com facebook Hacker russi attaccano router privati e di aziende: oltre 5.000 utenti colpiti x.com