Monte Sant’Angelo mercato settimanale posticipato

A Monte Sant’Angelo, il mercato settimanale è stato spostato a domenica 26. La modifica riguarda la data di svolgimento dell’evento, che normalmente si tiene in un giorno diverso della settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente e le autorità hanno informato i cittadini del cambiamento. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del posticipo o eventuali ripercussioni sulla partecipazione dei venditori e dei visitatori.

MERCATO SETTIMANALE POSTICIPATO A DOMENICA 26 APRILE Il 25 aprile, oltre a coincidere con la Festa della Liberazione, vedrà a Monte Sant’Angelo lo svolgimento del Rally diocesano della Pace, un evento che richiamerà numerosi partecipanti anche dai comuni vicini. Il concomitante svolgimento del mercato e della manifestazione avrebbe potuto determinare. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo, mercato settimanale posticipato Notizie correlate Monte Sant’Angelo a Torino per “Cantiere Città”Monte Sant’Angelo continua a essere protagonista nei percorsi nazionali di confronto e crescita legati alla progettazione culturale. Leggi anche: Monte Sant’Angelo, Ztl attiva a Pasqua Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’itinerario definitivo dei siti UNESCO in Puglia, con la nuova Via Appia; 5 mete per 5 weekend di Maggio, tra castelli, folletti e un forno attivo dal 1526; Amadori: 36 posti per Operai, Tecnici, Addetti alle Pulizie, Magazzino, ecc. MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo: il 25 aprile parte il 50° Rally della PaceSabato 25 la città sarà punto di incontro per giovani, famiglie e associazioni, protagonisti di una giornata all’insegna della condivisione ... statoquotidiano.it RALLY DELLA PACE Monte Sant’Angelo, il 25 aprile al via il 50° Rally della PaceL'evento vedrà la partecipazione di giovani, famiglie e associazioni in una giornata dedicata alla riflessione, alla condivisione ... statoquotidiano.it ++ Massi pericolanti dal costone roccioso Chiude la SP55 Monte Sant'Angelo-Macchia - facebook.com facebook