Monte Sant’Angelo mercato settimanale posticipato

Da ilsipontino.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte Sant’Angelo, il mercato settimanale è stato spostato a domenica 26. La modifica riguarda la data di svolgimento dell’evento, che normalmente si tiene in un giorno diverso della settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente e le autorità hanno informato i cittadini del cambiamento. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del posticipo o eventuali ripercussioni sulla partecipazione dei venditori e dei visitatori.

MERCATO SETTIMANALE POSTICIPATO A DOMENICA 26 APRILE Il 25 aprile, oltre a coincidere con la Festa della Liberazione, vedrà a Monte Sant’Angelo lo svolgimento del Rally diocesano della Pace, un evento che richiamerà numerosi partecipanti anche dai comuni vicini. Il concomitante svolgimento del mercato e della manifestazione avrebbe potuto determinare. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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