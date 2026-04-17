Monitoraggio neve e valanghe | in arrivo nuovi droni e stazioni hi-tech

La Regione Piemonte ha approvato la distribuzione di contributi destinati alle commissioni locali valanghe, destinati a dieci unioni montane per migliorare il monitoraggio neve e le procedure di sicurezza. Sono previste nuove attrezzature, tra cui droni e stazioni di rilevamento avanzate, per rafforzare la sorveglianza nelle zone montuose a rischio valanghe. Questo intervento mira a potenziare i sistemi di monitoraggio e prevenzione in aree soggette a pericolo di slavine.

La Regione Piemonte ha approvato la graduatoria dei contributi destinati alle commissioni locali valanghe, assegnando risorse a 10 unioni montane per il potenziamento della sicurezza nivologica. Gli interventi, finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit).🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Valanghe in Friuli, soccorsi in corso: «Persone sepolte sotto la neve, rischio nuovi distacchi»Intorno alle 14:30 di domenica 1° febbraio 2026, sono scattate due operazioni di soccorso a causa di due valanghe a Sella Nevea e a Casera Razzo, nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Neve e sicurezza: assegnati i contributi alle Commissioni Locali Valanghe; Monitoraggio neve e valanghe: in arrivo nuovi droni e stazioni hi-tech; Neve e sicurezza: assegnati i contributi alle Commissioni Locali Valanghe del Piemonte; Maltempo Abruzzo, emergenza valanghe nel Parco della Maiella: evacuazioni e monitoraggio digitale in arrivo. Neve e sicurezza, assegnati i contributi alle Commissioni Locali Valanghe: c'è la ValsesiaLa Regione Piemonte ha approvato la graduatoria per il sostegno alle Commissioni Locali Valanghe, assegnando contributi a 10 Unioni Montane per un importo complessivo di 236.380 euro. Il provvedimento ... valsesianotizie.it Neve e sicurezza: oltre 236mila euro a 10 Unioni Montane piemontesiLa Regione ha assegnato i contributi alle commissioni locali valanghe per il presidio e la mitigazione del rischio ... cuneodice.it MONITORAGGIO NEVAIO DEL POLLINO 2026: UN RITORNO ALLA NORMALITÀ CHE SA DI VITTORIA. QUEST’ANNO LA SITUAZIONE È AL TOP! LEGGI C’è un appuntamento che per noi rappresenta molto più di una semplice escursione: è un i facebook