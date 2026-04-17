È iniziato l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi nel settore ATA, con le ultime novità pubblicate e i dettagli sulla procedura. La newsletter Mondo ATA si rivolge a chi lavora nel settore scolastico, a chi è in graduatoria e a chi desidera inserirsi. La piattaforma offre aggiornamenti settimanali e si propone come uno strumento gratuito per rimanere informati sulle pratiche e le scadenze legate al mondo ATA.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Mondo ATA. Graduatorie 24 mesi: perché non valutare il servizio al 30 giugno con riserva? + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Mondo ATA. Al via l'aggiornamento delle graduatorie 24 mesi: le ultime novità + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamente; Graduatorie dei 24 mesi personale ATA, presentata ai sindacati la circolare per l'aggiornamento. Apertura delle funzioni a fine aprile; Posizioni economiche ATA, al via le convocazioni per la prova suppletiva del 23 aprile 2026 [IN AGGIORNAMENTO]; ATA 24 mesi 2026/27: Informativa al MIM, bandi in arrivo entro il 21 aprile.

Mondo ATA. Al via l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi: le ultime novità + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it

Aggiornamento graduatorie ATA 2026, le anticipazioniInformazioni dettagliate sull'aggiornamento graduatorie ATA 2026 e i requisiti per accedere a nuove supplenze e ruoli stabili. informazionescuola.it

Tra Stati Uniti, Europa e mondo arabo, la premier tenta un equilibrio sempre più fragile. Il caso del Papa e lo scontro con il presidente Usa segnano un punto di rottura nella sua strategia diplomatica facebook

Il Papa: «Mondo distrutto da una manciata di tiranni, miliardi per uccidere e non ci sono risorse per curare ed educare» x.com