Il Mondiale 2026 sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, secondo quanto annunciato dal Ceo della piattaforma, Stefano Azzi. In un’intervista, Azzi ha affermato che la squadra seguirà l’evento approfondendo tutte le situazioni che si presenteranno, sia in campo che fuori. Ha anche commentato con entusiasmo l’assenza dell’Italia, sottolineando le sfide legate alla copertura dell’evento. La competizione si svolgerà in più nazioni e sarà visibile esclusivamente tramite Dazn.

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© Calcionews24.com - Mondiale 2026 su Dazn, Azzi entusiasta: «Racconteremo tutto quel che accade, in campo e fuori. Non avere l’Italia è dura ma…»

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