A Modena a marzo l’inflazione ha registrato un aumento dell’1% rispetto al mese precedente, con l’impennata dei costi energetici che ha contribuito ad appesantire i bilanci familiari. L’aumento dei prezzi si riflette sui generi di prima necessità e sulle spese quotidiane, creando ulteriori difficoltà per le famiglie della città. La variazione dell’indice dei prezzi al consumo evidenzia un incremento che si inserisce in un quadro di aumento generale dei costi di vita.

Il costo della vita nel comune di Modena ha subito una pressione al rialzo nel mese di marzo, con un incremento dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1% rispetto al periodo precedente. Tale variazione è stata trainata in modo preponderante dal settore energetico, che ha registrato un balzo del 5,6%, influenzando pesantemente il bilancio delle famiglie locali. L’analisi dei dati raccolti dal servizio di statistica comunale, seguendo le metodologie Istat, evidenzia come l’inflazione sia stata alimentata principalmente dai costi legati all’energia. Nello specifico, i beni energetici regolamentati hanno mostrato una crescita del 10,6%, mentre la categoria degli altri tipi di energia ha registrato un aumento del 5,2%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, l’inflazione sale: l’energia schiaccia il bilancio familiare

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