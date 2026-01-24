Secondo Bankitalia il reddito familiare ha recuperato l’inflazione e il fiscal drag è più che compensato

Secondo Bankitalia, il reddito familiare ha recuperato l'inflazione, con il fiscal drag più che compensato. Gli anni successivi alla pandemia hanno messo in evidenza la dinamica negativa dei salari e il ruolo del fiscal drag, un fenomeno spesso trascurato che influisce sul potere d'acquisto. Questa analisi permette di comprendere meglio l'evoluzione del benessere economico delle famiglie italiane e le sfide future.

Un nuovo studio di Palazzo Koch afferma il governo ha distribuito 31 miliardi tramite misure fiscali, ossia 11 in più dell’extragettito (20 miliardi) incassato a causa dello choc inflattivo Gli anni post-Covid di alta inflazione hanno evidenziato un problema che già esisteva da anni, la dinamica negativa dei salari, e un altro che avevamo dimenticato, il fiscal drag. Insieme, il mancato rinnovo dei contratti e l’impatto negativo del drenaggio fiscale hanno rafforzato, nell’opinione pubblica e nella dialettica politica, l’idea che le famiglie italiane abbiano perso potere d’acquisto. Da mesi, il leader della Cgil Maurizio Landini dice che il governo ha tolto ai lavoratori “25 miliardi con il fiscal drag” e non li ha più restituiti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

