Modena-Frosinone sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15, si giocherà la sfida tra Modena e Frosinone. Le formazioni ufficiali e i convocati sono stati annunciati, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. Prima del match, il Frosinone saprà il risultato della partita tra Sampdoria e Monza, che potrebbe influire sulla classifica, dato che le due squadre sono attualmente pari in punti. La partita rappresenta un momento chiave per la corsa alla promozione diretta.

Il Frosinone conoscerà già il risultato di Sampdoria-Monza che è importante perché al momento ciociari e brianzoli hanno gli stessi punti in classifica ed in qualche modo questo potrebbe influire perché come sappiamo c’è in ballo la promozione diretta. Anche il Modena però ha i suoi obbiettivi, che sono tutt’altro che secondari. Tra alti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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