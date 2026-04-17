La Regione Lombardia ha deciso di destinare oltre 12 milioni di euro a un nuovo bando dedicato al settore moda. L’obiettivo è favorire l’innovazione e la sostenibilità all’interno della filiera produttiva locale. La misura, chiamata Next Fashion, mira a supportare le aziende del comparto in un momento di trasformazione del settore. La cifra stanziata si inserisce in un piano più ampio di interventi rivolti alla modernizzazione dell’industria moda regionale.

La Regione Lombardia ha stanziato oltre 12 milioni di euro per sostenere il comparto della moda attraverso il bando Next Fashion, un’iniziativa che punta a modernizzare la filiera produttiva regionale. L’intervento, inserito nel quadro del Programma Fesr 2021–2027, coinvolge direttamente 73 imprese organizzate in 21 partenariati diversi, con un investimento totale approvato che supera i 22,8 milioni di euro. L’operazione nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo Marketing territoriale e Moda e l’Assessorato alla Università e Ricerca. L’obiettivo è duplice: promuovere l’innovazione tecnologica e garantire che le aziende possano operare con una responsabilità che abbracci i profili ambientali, economici e sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda lombarda: 12 milioni per l’innovazione e la sostenibilità

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