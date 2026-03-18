Antonelli riparte | Sto già pensando a come vincere ancora Giappone aspettami

Il pilota bolognese, vincitore in Cina, si trova attualmente nella sede Mercedes e ha annunciato che sta già pianificando le prossime sfide. Tra pochi giorni partirà per il Giappone, dove prenderà parte al Gran Premio il 29 ottobre. Le sue parole indicano che sta preparando nuovi obiettivi e strategie per affrontare le gare future.

Kimi non si ferma. Spunta dalle porte automatiche delle Partenze Internazionali di Bologna poco dopo le 18 di ieri: cappellino azzurro, zaino in spalla. Il tempo per festeggiare la sua prima vittoria in Formula 1, arrivata domenica a Shanghai al volante della Mercedes, è stato poco: la destinazione di arrivo è Londra, poi subito a Brackley dove oggi lo attende una giornata di lavoro con il team. “Non penso al titolo ma penso a come continuare a vincere” racconta il bolognese, che a diciannove anni — alla sua seconda stagione nella massima serie — si trova tra le mani la grande occasione di poter correre con una monoposto dominante come quella messa in pista al via del nuovo ciclo regolamentare dalla squadra capitanata da Toto Wolff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonelli riparte: "Sto già pensando a come vincere ancora. Giappone, aspettami" Articoli correlati Milan, senti Lewandowski: “Ho ancora tanti obiettivi. Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro…”Come è noto, il Milan ha finalmente abbracciato la punta di peso che inseguiva dalla scorsa estate, conclusa con l'arrivo di Christopher Nkunku dal... Balotelli Al Ittifaq, l’attaccante in partenza per Dubai: «Sono ancora più forte degli altri. Futuro da allenatore? Invecchiando ci sto pensando…»È un Mario Balotelli sorridente e carico quello intercettato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, pronto a imbarcarsi per Dubai e iniziare la sua...