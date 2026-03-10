Oltre l’alibi del VAR | Trigoria e la missione per blindare il quarto posto

A Trigoria si discute di come proteggere il quarto posto in classifica, lontano dalle polemiche mediatiche sull’episodio Koné-Malinovskyi. La questione si concentra sulle strategie da adottare e sulle decisioni tecniche, senza coinvolgere commenti esterni o interpretazioni. La squadra si prepara a rispondere alle sfide in campionato, mantenendo alta l’attenzione sulle prestazioni in campo.

Se la polemica mediatica sull’episodio Koné-Malinovskyi assolve una funzione di tutela politica per il club, all’interno delle mura di Trigoria la narrazione cambia registro. La dirigenza e lo staff tecnico sono consapevoli che alimentare l’alibi arbitrale sarebbe un esercizio pericoloso e controproducente. La Roma di Gian Piero Gasperini si trova davanti a un bivio stagionale: trasformare la rabbia di Marassi in energia cinetica per affrontare un ciclo di quattro partite che definirà il destino del sodalizio in Champions League e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Bologna. Restare agganciati al quarto posto non è più un’opzione, ma un imperativo categorico, un “divieto di sosta” da rispettare per non vedere sfumare il lavoro di un’intera annata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

