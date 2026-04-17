Mineralshow 2026 ai Magazzini del Cotone torna l' esposizione di minerali fossili e pietre tagliate

Sabato 25 e domenica 26 aprile si tiene al Porto Antico di Genova la 24ª edizione di “Mineralshow”, un’esposizione dedicata a minerali fossili e pietre tagliate. La manifestazione si svolge nei Magazzini del Cotone e vede la partecipazione di espositori provenienti da diverse regioni. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, presenta una vasta selezione di pezzi provenienti da vari paesi.

Sabato 25 e domenica 26 aprile arriva al Porto Antico la 24^ edizione di “Mineralshow”, la mostra di minerali fossili e pietre tagliate. Ingresso dalle 9:30 alle 19 presso il Centro Congressi ai Magazzini del Cotone.La mostra è cresciuta di anno in anno caratterizzandosi come una delle.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Melons arriva in Italia: “La Notte del Giudizio” il 19 aprile 2026 ai Magazzini Generali di MilanoMelons, tra le voci più interessanti della nuova scena rap/urban italiana, arriva finalmente in Italia con una data imperdibile: “La Notte del... "La vita sessuale di Gugliemo sputacchiera": spettacolo ai Magazzini del SaleNuovo spettacolo ai Magazzini del sale sabato 21 febbraio ore 21,00 e domenica 22 febbraio ore 18,30 andrà in scena La vita sessuale di Gugliemo...