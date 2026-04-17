Arkadiusz Milik, tornato a giocare con la maglia della Juventus dopo quasi due stagioni di inattività, si è fermato nuovamente a causa di un infortunio. La sua stagione si è conclusa anticipatamente, lasciando intendere che si andrà verso una rescissione del contratto con i bianconeri. La decisione sembra ormai definitiva, segnando la fine dell’esperienza del calciatore in maglia juventina.

Tornato in campo alcune settimane fa dopo quasi due stagioni di stop, Arkadiusz Milik si è dovuto fermare nuovamente per infortunio e per lui il campionato è terminato, ancora una volta, in anticipo. Milik verso la rescissione con la Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da TuttoSport il futuro della punta polacca sarà lontano dalla Juventus con il calciatore che è pronto a salutare alla fine del campionato in corso. La nostra redazione nei giorni scorsi aveva parlato di un interessamento da parte del Bologna nei confronti di Arkadiusz Milik con il polacco che sarebbe potuto diventare un’opportunità nel caso in cui Dallinga dovesse salutare alla fine del campionato in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milik-Juventus: rescissione in arrivo, il polacco dice addio ai bianconeri

Notizie correlate

Milik verso l’addio alla Juventus, il Bologna pensa al polacco | CMArkadiusz Milik è tornato a disposizione di Luciano Spalletti in occasione della partita pareggiata dai bianconeri in casa contro il Sassuolo con il...

Juventus, novità Milik: il polacco torna a disposizione per l’Udinese dopo il lungo infortunio? Qual è la situazione aggiornataNico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Niente lieto fine per Milik alla Juventus: dopo il nuovo stop sarà risoluzione; Milik, infortunio e addio alla Juve: lesione muscolare, stagione finita e risoluzione contrattuale; Juve, addio Milik: il polacco trova una nuova sistemazione in Serie A; Incubo Milik, nuovo stop e stagione finita: ennesimo infortunio per il polacco.

Milik via dalla Juventus, ma può restare in Serie A: Fiorentina, Lazio e una new entryOrmai appare chiaro, Arek Milik a fine stagione saluterà la Vecchia Signora. Ma potrebbe restare in Italia dove diversi club sono interessati a lui. areanapoli.it

Milik Juventus, l’ennesimo infortunio del centravanti polacco decide il suo futuro a Torine. Ecco che cosa accadrà alla fine del campionatoMilik Juventus, l'ennesimo infortunio del centravanti polacco decide il suo futuro a Torine. Ecco che cosa accadrà alla fine del campionato ... juventusnews24.com

Juventus, Milik: resa finale. Nuovo KO muscolare, vicina la risoluzione del contratto: solo 34 minuti in due anni. Arkadiusz Milik verso l'addio anticipato alla Juve. Ancora un problema fisico per l'ex Napoli: è la "goccia che fa traboccare il vaso". Non so - facebook.com facebook

Non solo #Milik, la #Juventus perde anche #Cabal: lesione all'adduttore x.com