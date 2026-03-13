Milik, attaccante della Juventus, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo infortunio. La sua presenza è ancora da confermare per la partita contro l’Udinese, mentre il club valuta le sue condizioni fisiche e il suo stato di forma. La scelta definitiva verrà comunicata nelle prossime ore. La sfida di campionato si avvicina e la squadra si prepara a eventuali novità in attacco.

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© Calcionews24.com - Juventus, novità Milik: il polacco torna a disposizione per l’Udinese dopo il lungo infortunio? Qual è la situazione aggiornata

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