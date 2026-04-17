Milano prosegue gemellaggio con Tel Aviv Verdi | Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini

A Milano il sindaco ha confermato che il rapporto con Tel Aviv continuerà, respingendo la richiesta del consiglio comunale di sospenderlo. I Verdi hanno criticato la decisione, affermando che a Gaza si sta verificando un genocidio e sottolineando come sia evidente la situazione. La questione ha generato discussioni tra le forze politiche cittadine, con posizioni divergenti sulla prosecuzione del gemellaggio.

Il sindaco Sala tira dritto e respinge la richiesta del consiglio comunale. Critici i Verdi secondo cui è abbastanza palese come a Gaza sia in corso un genocidio Milano prosegue il gemellaggio con Tel Aviv. Il Pd chiedeva di dare attuazione all'ordine del giorno spinto anche dai Verdi, in cui.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, prosegue gemellaggio con Tel Aviv, Verdi: "Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini" Notizie correlate Milano-Tel Aviv, per Sala il gemellaggio prosegue, i Verdi: ‘Inammissibile’Dopo una telefonata, Sala e Huldai decidono di tenere vivo il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo; Milano, Sala: Prosegue gemellaggio con Tel Aviv. Manteniamo il dialogo con chi è critico con Netanyahu. I Verdi: Inaccettabile; Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, 'siamo città di pace'; Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Sala tira dritto: Alleanza resta. Contrari Pd e Verdi: Il sindaco si nasconde. Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, 'siamo città di pace'Dopo le proteste e le polemiche politiche che si sono susseguite anche nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di mantenere il gemellaggio con la città di Tel Aviv, che il Pd ... ansa.it Milano, Sala: «Prosegue gemellaggio con Tel Aviv. Manteniamo il dialogo con chi è critico con Netanyahu». I Verdi: «Inaccettabile»Il Pd aveva fatto pressione per dare attuazione all'ordine del giorno dei Verdi in cui si chiedeva lo stop al gemellaggio. Ma il sindaco replica: «Sì al dialogo». Tensione nella maggioranza. La letter ... milano.corriere.it Niente stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv. Il sindaco Sala spiega perché. Ed è bagarre in Comune Link nei commenti - facebook.com facebook Niente stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv. Il sindaco Sala spiega perché. Ed è bagarre in Comune x.com