Tor Pignattara rapina anziana e poi la ricatta | Pagami se lo rivuoi

Giovedì sera a Tor Pignattara, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta in seguito a una segnalazione di tentato furto su un’anziana. Dopo aver fermato il sospettato, si è scoperto che aveva rapinato la donna e successivamente l’ha ricattata chiedendole denaro per restituirle ciò che aveva sottratto. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, garantendo la sicurezza della vittima e il rispetto delle norme di ordine pubblico.

RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Termini, accoltellati e rapinati da una banda armata. Dopo 8 mesi scattano 5 arresti Caos all'Esquilino, rapina vigile in borghese. Agente estrae lo spray al peperoncino Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, amputata la gamba. La verità del femminicidio nell'autopsia Meteo a Roma e Lazio, in arrivo la pioggia. Possibili nevicate nel weekend Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: "Senza legami e amici" .🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Giovane filma lo spasimante nudo e poi lo ricatta: «Paga il video o lo pubblico e lo faccio vedere a tutti i tuoi amici» Leggi anche: "Con le radici al cielo": concerti a Tor Pignattara e Centocelle Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Roma, tenta di estorcere denaro ad un'anziana e aggredisce la pattuglia intervenuta: 33enne arrestato dalla Polizia Locale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.