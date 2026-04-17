Venerdì 17 aprile 2026 alle 19:15, le previsioni del tempo indicano molte nuvole in transito al Nord, con condizioni di cielo coperto. La giornata si caratterizza per la presenza di nuvolosità diffusa, senza particolari fenomeni di pioggia segnalati in questa fascia oraria. Le temperature sono stabili, con valori che si attestano intorno alla media stagionale. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nelle ore serali.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole in transito al mattino con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuta il terrore nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna Maggiori schiarite altrove generale miglioramento dalla serata al centro di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge sparse specie sui settori adriatici nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne graduale miglioramento dalla serata con residui per detrazioni sui settori adriatici al sud giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-04-2026 ore 19:15

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