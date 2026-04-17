Meteo | Previsioni per sabato 18 aprile

Per sabato 18 aprile, il cielo a Modena sarà prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso senza precipitazioni previste. La giornata si manterrà abbastanza calda, con una temperatura massima di 23°C e una minima di 12°C. Lo zero termico si attesterà a 2848 metri. Le condizioni meteo favoriranno un clima stabile durante tutto il giorno.

A Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2848m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Previsioni meteo per sabato 18 aprile. Prevalenza di tempo bello

Notizie correlate

Meteo | Previsioni per sabato 4 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Meteo | Previsioni per sabato 11 aprileA Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il tempo peggiora: cieli grigi, molto vento e un po’ di pioggia fra lunedì e martedì. Da giovedì torna il sole; Video Meteo Domani; Previsioni meteo video di sabato 18 aprile sull'Italia; Meteo | Previsioni per sabato 11 aprile.

Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della protezione civileChe tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 aprile. Per quanto r ... perugiatoday.it

Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolteLa tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora molta incertezza, con rischio di nuovi temporali. Da giovedì 23 temperature in calo. meteo.it

«Nelle aree pubbliche solo tronchi sani». Resta l’incognita eventi meteo. La prossima settimana il tavolo con l’ente regionale facebook

Buongiorno, #meteo in miglioramento ovunque con il ritorno dell'alta pressione. Un po' di variabilità sulle Prealpi e pedemontane del Nord e sul basso Tirreno con qualche sporadico fenomeno. Rialzo termico. I dettagli per il #weekend sul sito e sull'App di #3b x.com