Meteo le previsioni in Campania per venerdì 17 aprile 2026

Per venerdì 17 aprile 2026 in Campania sono attese condizioni di tempo variabile. A Avellino si prevedono nubi sparse alternate a momenti di schiarite durante tutta la giornata, con un miglioramento nel corso della sera. Non sono previste precipitazioni durante il giorno. Le previsioni riguardano altre zone della regione, con modesti cambiamenti nel cielo e assenza di piogge.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdi 17 aprile 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2843m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2844m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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