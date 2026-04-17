Meteo dove farà freddo dal 20 aprile?

Da domenica 19 aprile e nel corso della settimana successiva, le previsioni indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche in Europa. L’anticiclone si sposterà verso nord, lasciando scoperto il settore meridionale del continente. Questa evoluzione porterà un calo delle temperature in alcune zone del meridione, con temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. La situazione si manterrà stabile, senza variazioni improvvise o eventi estremi annunciati.

Da domenica 19 aprile e ancor più dal 20, l’anticiclone tenderà a migrare verso nord, lasciando scoperto il fianco meridionale dell’Europa. Valpadana: attesi rovesci e temporali, localmente anche intensi sul Triveneto e la Lombardia generati dal contrasto tra l’aria più mite preesistente e il nuovo flusso freddo in arrivo da nord-est. Centro Italia, soprattutto versante adriatico: l’aria fredda scivolerà verso sud-est, alimentando instabilità sparsa e un calo termico più avvertibile. Temperature: flessione diffusa, con valori che torneranno sotto la media stagionale, specie nelle regioni orientali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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