Un nuovo investimento nel mondo del calcio coinvolge un calciatore noto, che ha recentemente acquisito una squadra di quinta serie in Spagna. Questa operazione si aggiunge ad altre spese fatte dal giocatore, tra cui l’acquisto di una villa a Miami. Nel passato, altri miliardari del calcio avevano investimenti in immobili o attività commerciali, ma ora alcuni scelgono di entrare nel mondo delle società sportive di livello inferiore.

I miliardari col pallone si annoiano in fretta. Una volta, a fine carriera, compravano ville a Miami (cosa che Messi peraltro ha fatto) o catene di ristoranti. Oggi, per combattere il tedio, si comprano direttamente intere squadre di calcio. L’ultimo a cedere a questa moda da oligarchi in scarpini è stato l’otto volte Pallone d’Oro, che ha deciso di mettersi in tasca un modesto club della periferia catalana. E, come da prassi nel circo del calcio contemporaneo, la notizia non si misura in progetto sportivo, ma in like. Come riporta Marca: “Dopo che è stato reso ufficiale che Lionel Messi è il nuovo proprietario dell’Ue Cornellà, l’impatto mediatico non si è fatto attendere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Messi acquista il Cornellà in quinta serie spagnola (Marca)

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