Il presidente del consiglio ha espresso soddisfazione per la recente tregua raggiunta. Nel frattempo, si è svolto un vertice all’Eliseo dedicato alla questione energetica, coinvolgendo rappresentanti di varie nazioni, alcune in presenza e altre da remoto. Al momento, gli Stati Uniti non hanno partecipato. Le nazioni di medie dimensioni stanno cercando di rafforzare il controllo sullo Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di garantire approvvigionamenti e rispettare le norme del diritto internazionale.

Chi in presenza, chi da remoto, comunque allo stesso tavolo. E per ora senza Stati Uniti. Le medie potenze fanno la loro mossa, se non per sbloccare militarmente nell'immediato lo Stretto di Hormuz, per presidiarlo in futuro assicurando approvvigionamenti e tornando al diritto internazionale. Leit motiv tra Parigi e Londra, promotrici della Conferenza sulla navigazione che si apre oggi alle 14 all'Eliseo. E tra Roma e Berlino, da cui è arrivato ieri un semaforo verde per incontrarsi nel formato E4: Italia, Francia, Regno Unito, Germania, in presenza e con una linea comune che non vuole abbandonare la diplomazia ma che mette pure sul tavolo ipotesi concrete di schieramento di mezzi navali in prospettiva, preferibilmente con cappello Onu.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: soddisfatta per la nuova tregua. Vertice all'Eliseo per il nodo energia

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