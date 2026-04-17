Il primo ministro ha dichiarato che riaprire lo stretto di Hormuz è fondamentale per affrontare le criticità della regione e rappresenta un passaggio chiave per qualsiasi soluzione al conflitto in Medio Oriente. La sua posizione sottolinea l'importanza strategica di questa rotta marittima, considerata essenziale per la sicurezza e il commercio globale. La questione viene presentata come prioritaria nell’ambito delle discussioni sulla stabilità della zona.

"Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, all'Eliseo. Quella di Parigi è "un'iniziativa estremamente importante, é il motivo per cui ho tenuto ad esserci personalmente". "È una questione centrale", ha aggiunto Meloni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni, 'riaprire Hormuz essenziale per risolvere il conflitto in Medio Oriente'

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