Meloni | Riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente – Il video

Il primo ministro ha affermato che riaprire lo stretto di Hormuz rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare le questioni legate al conflitto nel Medio Oriente. Durante un intervento a Parigi, ha sottolineato come questa azione sia considerata un elemento imprescindibile per favorire eventuali soluzioni future nella regione. La dichiarazione è arrivata nel corso di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali piani o accordi specifici.

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 "Ma significa anche costruire un elemento che è essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale. E questo chiaramente si vede bene in queste ore, cioè la centralità del tema della riapertura di Hormuz nel processo negoziale è particolarmente chiaro sulla base degli sviluppi di queste ore quando, come ricordava Macron, in risposta al cessate il fuoco in Libano è stato riaperto, almeno da parte iraniana, il passaggio delle navi nello stretto per il periodo del cessate il fuoco che è stato negoziato tra Stati Uniti, Iran e Israele", così la Presidente del Consiglio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.🔗 Leggi su Open.online Meloni: Riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente Notizie correlate Meloni, 'riaprire Hormuz essenziale per risolvere il conflitto in Medio Oriente'"Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale". Meloni: riaprire lo Stretto di Hormuz è decisivo per la pace in Medio OrienteABBONATI A DAYITALIANEWS Un passaggio chiave per affrontare la crisi La riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta un passaggio fondamentale per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Iran, Meloni: Fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz; Meloni a Parigi per vertice sulla riapertura dello Stretto di Hormuz; Meloni in colloquio con Al Sisi: via alla riapertura dello Stretto di Hormuz; Trump: Io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, mi sbagliavo su di lei. Media: Nuovi negoziati Usa-Iran entro pochi giorni. Meloni, 'riaprire Hormuz essenziale per risolvere il conflitto in Medio Oriente'(ANSA) - PARIGI, 17 APR - 'Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione ... notizie.tiscali.it Meloni: riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente – Il video(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 Ma significa anche costruire un elemento che è essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale. E questo chiaramente si vede bene in queste ore, ... msn.com "Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale", ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine della Conferenza dei Vol - facebook.com facebook #Verona @GiorgiaMeloni al #Vinitaly2026 “Necessario fare ogni sforzo per riaprire Hormuz”. La premier auspica lo stop al patto di stabilità e annuncia “stop al rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”. Infine dice no al gas russo. x.com