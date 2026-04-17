Meloni | Riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente – Il video

Da open.online 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro ha affermato che riaprire lo stretto di Hormuz rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare le questioni legate al conflitto nel Medio Oriente. Durante un intervento a Parigi, ha sottolineato come questa azione sia considerata un elemento imprescindibile per favorire eventuali soluzioni future nella regione. La dichiarazione è arrivata nel corso di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali piani o accordi specifici.

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 "Ma significa anche costruire un elemento che è essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale. E questo chiaramente si vede bene in queste ore, cioè la centralità del tema della riapertura di Hormuz nel processo negoziale è particolarmente chiaro sulla base degli sviluppi di queste ore quando, come ricordava Macron, in risposta al cessate il fuoco in Libano è stato riaperto, almeno da parte iraniana, il passaggio delle navi nello stretto per il periodo del cessate il fuoco che è stato negoziato tra Stati Uniti, Iran e Israele", così la Presidente del Consiglio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.🔗 Leggi su Open.online

Meloni: Riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente

Video Meloni: Riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente

Notizie correlate

Meloni, 'riaprire Hormuz essenziale per risolvere il conflitto in Medio Oriente'"Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale".

Meloni: riaprire lo Stretto di Hormuz è decisivo per la pace in Medio OrienteABBONATI A DAYITALIANEWS Un passaggio chiave per affrontare la crisi La riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta un passaggio fondamentale per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Iran, Meloni: Fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz; Meloni a Parigi per vertice sulla riapertura dello Stretto di Hormuz; Meloni in colloquio con Al Sisi: via alla riapertura dello Stretto di Hormuz; Trump: Io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, mi sbagliavo su di lei. Media: Nuovi negoziati Usa-Iran entro pochi giorni.

riaprire hormuz meloni riaprire hormuz essenzialeMeloni, 'riaprire Hormuz essenziale per risolvere il conflitto in Medio Oriente'(ANSA) - PARIGI, 17 APR - 'Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione ... notizie.tiscali.it

riaprire hormuz meloni riaprire hormuz essenzialeMeloni: riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente – Il video(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 Ma significa anche costruire un elemento che è essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale. E questo chiaramente si vede bene in queste ore, ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.