Meloni punta sul mare | unione nazionale per l’eccellenza italiana

La premier ha dichiarato che per portare l’Italia a raggiungere livelli di eccellenza è fondamentale unire le forze a livello nazionale. Ha sottolineato come la coesione tra le diverse parti del paese sia essenziale per superare le divisioni interne. La sua attenzione si concentra sul tema del mare e sulla necessità di unire le energie per valorizzare le potenzialità italiane.

La premier Meloni ha espresso la necessità di una coesione nazionale per permettere all’Italia di raggiungere livelli di eccellenza assoluta, sottolineando come l’unione delle forze sia il presupposto per superare le divisioni interne. Durante un intervento video dedicato all’evento che celebra Genova e la Liguria come poli centrali dell’economia legata al mare, la guida del governo ha ribadito che la capacità di agire come una squadra compatta è ciò che permette alla nazione di stupire il mondo. La strategia governativa per lo sviluppo marittimo. Il settore legato alle attività oceaniche è stato posto al centro di una visione politica che punta a una valutazione globale della materia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni punta sul mare: unione nazionale per l’eccellenza italiana Notizie correlate Eccellenza pugliese: Bisceglie punta ai playoff, l’Unione sfida il BrindisiIl destino del campionato di Eccellenza pugliese si gioca in un arco temporale ristrettissimo: mancano infatti solo 270 minuti alla conclusione della... L’eccellenza Italiana si racconta a Sanremo dal mareSanremo | Genova - 16 febbraio 2026 - Il festival della Canzone Italiana a Sanremo giunge alla settantaseiesima edizione dal 24 al 28 febbraio e si... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Giornata Parlamentare. Meloni, niente rimpasto Governo va avanti. Crescono i rischi per i militari italiani in Libano; Trump attacca Meloni, gelo Usa-Italia: la posizione del governo; M5S: il Decreto Primo maggio non garantisce la giusta retribuzione, legittima lo sfruttamento; Meloni difende in Aula la sua politica energetica, che però ha un punto forte e uno debole. Pale eoliche nel mare della Costa Smeralda, lo stop di Meloni non bastaRipresentato il progetto per 72 torri alte 300 metri. Lai (Pd): «Non sanno governare la transizione». Pittalis (FI): «Non è detto che si realizzino» ... msn.com Dalle sfide di Stato al "siparietto" in radio: Giorgia Meloni si affida a Fiorello per frenare l’emorragia di consensi Dopo l'ospitata da Fedez e il duro colpo incassato con la sconfitta al referendum sulla giustizia, la Premier punta sulla carta della "vecchia ami - facebook.com facebook Meloni aveva avvisato Piantedosi, Salvini punta il Viminale: “Se c’è il rimpasto è mio” x.com