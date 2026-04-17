Meloni ha fatto anni di propaganda sulla sicurezza ma non ha prodotto risultati

Ieri, giovedì 16 aprile, si è svolto a Piacenza un incontro dedicato alla sicurezza, presso la chiesetta della cooperativa Il Germoglio in via Bubba. L'evento è stato promosso da Italia Viva-Casa Riformista e ha visto la partecipazione di diverse persone interessate al tema. Durante l'incontro sono stati affrontati i temi legati alla sicurezza senza particolari dichiarazioni pubbliche o interventi di personaggi politici.

Si è svolto ieri, giovedì 16 aprile, presso la chiesetta della cooperativa Il Germoglio in via Bubba a Piacenza, l’incontro promosso da Italia Viva-Casa Riformista dedicato al tema della sicurezza. L’incontro è stato moderato dal giornalista Giuseppe De Petro. In apertura sono stati portati i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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