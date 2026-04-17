Durante il Vertice dei Volenterosi a Parigi, la premier italiana e il presidente francese hanno condiviso un gesto che ha attirato l’attenzione, segnando un cambiamento nei rapporti tra i due paesi. Meloni e Macron si sono incontrati e hanno scambiato un bacio, in un momento che ha suscitato commenti sui possibili sviluppi delle relazioni bilaterali. La stretta di mano e il gesto sono stati notati come elementi distintivi della giornata.

A Parigi la diplomazia ha cambiato marcia durante il Vertice dei Volenterosi, dove Giorgia Meloni e Macron hanno segnato un punto di svolta nei rapporti tra Roma e Parigi. L’incontro, avvenuto in un clima di forte tensione internazionale causata dalle crisi tra Stati Uniti e Israele, ha mostrato un superamento della precedente fase di freddezza istituzionale attraverso gesti di estrema vicinanza tra i due leader. Il superamento del gelo diplomatico tra Roma e Parigi. Le immagini che circolano dopo il faccia a faccia all’Eliseo raccontano una realtà diversa rispetto ai passati sgarbi che avevano bloccato le relazioni bilaterali. La premier italiana e il leader francese hanno mostrato una complicità che va oltre i rigidi protocolli solitamente osservati in fasi così delicate per l’equilibrio globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Macron: bacio e complicità per sbloccare l’asse Roma-Parigi

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