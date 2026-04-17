Melissa Satta prova la cuffia termica per capelli | a cosa serve il trattamento col vapore

Melissa Satta si è recata dal suo parrucchiere e ha sperimentato un trattamento al vapore per i capelli, indossando una cuffia termica durante la seduta. La cliente ha scelto questa procedura per prendersi cura della propria chioma, utilizzando l’apparecchio che permette di applicare il vapore in modo diretto sui capelli. Non sono stati forniti dettagli sui benefici o sui risultati attesi da questa pratica.

Melissa Satta ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha provato un trattamento al vapore con tanto di cuffia termica. A cosa serve e quali sono gli effetti?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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